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Дудя признали виновным в гей-пропаганде

Суд признал блогера Дудя виновным в гей-пропаганде и оштрафовал на 120 тысяч рублей

Кадр: вДудь / YouTube

Мировой судья судебного участка района Лефортово в Москве признал блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) виновным в гей-пропаганде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Указано, что Дудя признали виновным по второй части статьи 6.21 кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенная с помощью СМИ или интернета). Согласно информации на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы, дело было рассмотрено 7 июля.

Суд оштрафовал Дудя на 120 тысяч рублей. Другие подробности дела не приводятся.

Ранее сообщалось, что включение Дудя в список иноагентов было признано законным. Суд отклонил иск журналиста, который требовал признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр.

Минюст добавил Дудя в перечень иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле. Кроме того, иноагентами были признаны политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист Карен Шаинян и ряд других лиц.

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Олег Давыдов
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