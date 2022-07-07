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Суд признал включение Дудя в список иноагентов законным

Суд признал включение журналиста Юрия Дудя в список иноагентов законным

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Лефортовский суд Москвы признал законным включение журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) в список иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным агентства, московский суд отклонил иск журналиста, который требовал признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иноагентов. «В удовлетворении исковых требований отказано», — говорится в заявлении инстанции.

О том, что Дудь подал в суд на Минюст России из-за отсутствия уведомления о признании его иноагентом, сообщалось 7 июня. Соответствующий административный иск поступил в Лефортовский районный суд Москвы в начале июня.

Минюст России внес Дудя в список иноагентов в середине апреля. В перечень также попали политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и блогер Карен Шаинян.

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Олег Давыдов
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