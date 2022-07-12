Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На российской военной базе в Армении вспыхнул пожар

На складе стройматериалов российской военной базы в армянском Гюмри вспыхнул пожар

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

На территории 102-й российской военной базы в армянском Гюмри вспыхнул пожар, загорелся склад стройматериалов. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров, огонь перекинулся на крышу. Объявлен второй уровень сложности пожара. Сейчас на месте работают два армянских пожарных расчета, еще два находятся в пути. О пострадавших и погибших из-за пожара пока не сообщалось.

102-я российская военная база находится в Армении с 1995 года. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами в Гюмри и Ереване. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

Ранее стало известно, что на границе Армении и Грузии произошло землетрясение. Сила толчков в эпицентре достигала шести баллов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению
Конкурент «Газпрома» прокомментировал идею продажи СПГ за рубли
Украинским женщинам помешают свободно выехать из страны
Депутат Госдумы назвал Lego пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками»
Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича
Россиянам назвали основные причины сильного отравления летом
Таксист сел на 23 года за изнасилование и убийство россиянки
Оксана Самойлова посетила закрытый Эрмитаж после похода Кардашьян в пустой Лувр
Экономист назвал справедливый курс доллара
Раскрыта судьба разрушенной черной дырой звезды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.