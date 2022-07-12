На российской военной базе в Армении вспыхнул пожар

На складе стройматериалов российской военной базы в армянском Гюмри вспыхнул пожар

На территории 102-й российской военной базы в армянском Гюмри вспыхнул пожар, загорелся склад стройматериалов. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров, огонь перекинулся на крышу. Объявлен второй уровень сложности пожара. Сейчас на месте работают два армянских пожарных расчета, еще два находятся в пути. О пострадавших и погибших из-за пожара пока не сообщалось.

102-я российская военная база находится в Армении с 1995 года. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами в Гюмри и Ереване. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

Ранее стало известно, что на границе Армении и Грузии произошло землетрясение. Сила толчков в эпицентре достигала шести баллов.