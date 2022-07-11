Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Армении сообщили о землетрясении на границе с Грузией

В МЧС Армении сообщили о землетрясении на границе в Грузией магнитудой 4,4 балла

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На границе Армении и Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла, сила толчков в эпицентре достигала 6 баллов. Об этом сообщили в МЧС Армении.

Подземные толчки были зафиксированы в 7:36 (6:36 мск) 11 июля в приграничной зоне, в 14 километрах к востоку от села Бавра.

Очаг землетрясения, по данным МЧС, залегал на глубине 10 километров. Толчки, силой в 4 балла, ощущались в Ширакской, Тавушской и Арагацотнской областях, в Ереване — 2-3 балла.

Одно из крупнейших землетрясений в Армении, магнитудой 6,8 — 7,2 балла, произошло в 1988 году. Подземные толчки разрушили почти всю северную часть республики. Из-за землетрясения пострадали города Спитак, Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. В результате, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 514 тысяч остались без крова.

В июне более трех тысяч человек стали жертвами землетрясения в восточной части Афганистана, еще 1,5 тысячи пострадали.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Поставки газа по «Северному потоку» прекратились
Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки
Mercedes задумал отказаться от дистрибуции в России
Раскрыт новый флагман Xiaomi
Отставного полковника МВД России заподозрили в помощи трудовым мигрантам
Синоптик предупредил о тяжелом «супержарком» дне в Москве
49-летняя Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы одежды
Стало известно о покушении на чиновника в Запорожской области
В Японии объяснили запоздалое решение приспустить флаги из-за убийства Абэ
Electrolux объявил об уходе из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.