Более тысячи человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Более тысячи человек стали жертвами землетрясения в Афганистане, еще 1,5 тысячи пострадали

Более тысячи человек стали жертвами землетрясения в восточной части Афганистана в провинциях Хост и Пактика, еще 1,5 тысячи пострадали. Об этом РИА Новости заявил глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа.

«У нас более тысячи погибших и свыше 1,5 тысячи раненых. Многие деревни были уничтожены», — сказал он.

Лидер «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь Афганистану справиться с последствиями стихийного бедствия.

Ранее сообщалось о 920 погибших. Евро-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров.