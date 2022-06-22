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Более тысячи человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Более тысячи человек стали жертвами землетрясения в Афганистане, еще 1,5 тысячи пострадали

Фото: Abdul Raziq Saddiqi / AP

Более тысячи человек стали жертвами землетрясения в восточной части Афганистана в провинциях Хост и Пактика, еще 1,5 тысячи пострадали. Об этом РИА Новости заявил глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа.

«У нас более тысячи погибших и свыше 1,5 тысячи раненых. Многие деревни были уничтожены», — сказал он.

Лидер «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь Афганистану справиться с последствиями стихийного бедствия.

Ранее сообщалось о 920 погибших. Евро-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров.

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Анжелика Бережная
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