Землетрясение в Афганистане унесло жизни сотен людей

В афганских провинциях Хост и Пактика из-за землетрясения погибли более 250 человек

Землетрясение в восточной части Афганистана в провинциях Хост и Пактика унесло жизни 255 человек, как минимум 150 ранены. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в афганском правительстве.

«По меньшей мере 255 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате землетрясения в районах Бармала, Зирук, Нака и Гаян в провинции Пактика», — говорится в сообщении от местных СМИ. Сотням пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь, ведется подсчет ущерба.

Евро-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров.

Ранее стало известно, что в турецком городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки зафиксировали в 5:05 по местному времени. Кроме того, очаг располагался на глубине 14,2 километра. Землетрясение не вызвало никаких разрушений, никто не пострадал.