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Nokia представила телефон со встроенными наушниками

The Verge: Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные беспроводные наушники

Изображение: HMD

Компания HMD Global представила кнопочный телефон со встроенными наушниками. Об этом сообщает издание The Verge.

Китайская корпорация, владеющая правами на бренд Nokia, выпустила новый аппарат 5710 XpressAudio. Телефон получил традиционный форм-фактор, 2,4-дюймовый цветной экран, кнопочную клавиатуру, поддержку 4G и дополнительные опции для прослушивания музыки. Отличительной особенностью устройства являются скрытые в нише на задней стороне корпуса беспроводные наушники.

TWS-наушники могут работать автономно до четырех часов. Подзарядка производится, когда гарнитура находится в нише телефона. В компании рассказали, что съемный аккумулятор Nokia 5710 XpressAudio имеет емкость 1450 миллиампер-часов и обеспечивает до шести часов работы в режиме разговора.

По словам журналистов, HMD Global не первой выпустила телефон с подобным форм-фактором. Так, представленный в 2019 году Servo R25 также получил встроенные наушники. «Примечательно то, что уникальный форм-фактор пытается использовать более авторитетная компания с глобальным охватом», — заключили авторы.

Nokia 5710 XpressAudio поступит в продажу на европейский рынок в конце июля. Стоимость телефона в Великобритании составит 69 евро, или около 4 тысяч рублей.

Ранее источники рассказали, что Nokia может выпустить новую версию легендарного телефона N73. Кнопочный аппарат будет являться обновленной версией одноименного девайса, выпущенного в 2006 году.

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Андрей Ставицкий
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