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Nokia воскресит легендарный телефон

CNMO: Nokia выпустит новую версию популярного в 2006 году телефона N73

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Nokia может выпустить новую версию легендарного телефона N73. Об этом сообщает китайское издание CNMO.

Как стало известно инсайдерам компании, HMD Global, которая имеет лицензию на выпуск смартфонов под брендом Nokia, собралась воскресить очередной популярный в нулевых телефон. В сети появилась информация об устройстве Nokia N73, которое является обновленной версией одноименного девайса, выпущенного в 2006 году.

Точные характеристики гаджета не раскрываются, однако источники сообщили, что аппарат будет иметь рекордную камеру с пятью объективами. Основной сенсор смартфона получит разрешение 200 мегапикселей. Сроки выхода и ориентировочная стоимость аппарата неизвестны.

Последним аппаратом Nokia с пятью камерами оказался смартфон 9 PureView, который появился в марте 2019 года. Оригинальная модель Nokia N73 вышла в августе 2006 года. Телефон получил физическую клавиатуру, 2,4-дюймовый цветной TFT-экран, 42 мегабайта оперативной и 64 мегабайта встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 3 мегапикселя, Bluetooth 2.0 и инфракрасный порт. Культовый в определенных кругах девайс работал под управлением операционной системы Symbian 9.1.

В конце июля 2021 года HMD Global перевыпустила под брендом Nokia очередной раритетный телефон. Им оказался Nokia 6310, оригинальная версия которого вышла в 2001 году.

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Андрей Ставицкий
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