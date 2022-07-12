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Хакеры удаленно взломали автомобили Honda

The Drive: уязвимость позволила взломать автомобили Honda с помощью перехвата сигнала

Фото: Christian Lucas / Unsplash

Энтузиасты нашли способ взлома практически любого автомобиля Honda с помощью перехвата сигнала. Об этом сообщает издание The Drive.

Журналисты автомобильного портала обнаружили способ удаленного взлома защитной системы автомобилей Honda. Описанная энтузиастами возможность полагается на уязвимость, которая позволяет перехватить сигнал с брелока охранной сигнализации и затем повторить его. Хакеры назвали данную атаку Rolling Pwn, она работает практически с любыми автомобилями бренда.

По словам специалистов, ранее автопроизводители использовали статичные коды, которые передавались на охранную систему автомобиля с помощью брелока для его разблокировки. Более надежной является практика генерирования случайного кода, когда все предыдущие коды становятся недействительными. Однако с помощью найденной уязвимости можно перехватить комбинацию цифр, передаваемую с пульта на автомобиль, и затем на ее основе сгенерировать новую верную последовательность.

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«Мы изучили прошлые подобные уязвимости и обнаружили, что они лишены оснований», — прокомментировали проблему представители автоконцерна. Однако в рамках эксперимента журналистам The Drive удалось воспользоваться уязвимостью для взлома автомобиля Honda Accord 2021 года выпуска. По словам специалистов, данная возможность не позволяет злоумышленнику угнать машину из-за отсутствия оригинального ключа, однако проблема все равно вызывает опасения.

В конце мая стало известно, что Honda работает над созданием искусственного интеллекта, который будет оценивать физическое состояние находящегося за рулем человека. Компания намерена начать комплектовать свои авто данной опцией к 2030 году.

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Андрей Ставицкий
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