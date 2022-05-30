Автомобили Honda начнут оценивать когнитивные способности водителя

Honda разрабатывает технологии, оценивающие когнитивные способности водителя

Японская компания Honda работает над созданием технологий, подразумевающих использование искусственного интеллекта, который будет оценивать физическое состояние находящегося за рулем человека, в том числе его когнитивные способности, сообщает газета Yomiuri. Разработчики полагают, что это приведет к уменьшению числа аварий с участием пожилых водителей и поможет с выявлением слабоумия и глаукомы на ранних стадиях.

Отмечается, что система должна будет проводить анализ мозговой деятельности, движения глаз, а также других параметров водителя благодаря разнообразным датчикам и технологий магнитно-резонансной томографии. Например, она будет определять линию взгляда водителя, при необходимости предупреждая его о пешеходах, которых он мог не заметить. Также система должна будет постоянно анализировать манеру вождения человека и выявлять возможное развитие заболеваний, мешающих процессу управления транспортным средством.

Начать оснащение своих автомобилей данной технологией компания планирует к 2030 году.

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