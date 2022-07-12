Россиянам назвали основные причины сильного отравления летом

Врач Герасименко назвала недозревшие овощи и луговые цветы причинами отравления летом

Летом возрастает риск отравления токсичными веществами, которые содержатся в овощах, фруктах и луговых цветах, предупредила россиян врач-гастроэнтеролог Наталья Герасименко. Ее слова передают «Известия».

По словам врача, летом основные случаи отравления связаны с употреблением в пищу недозревших или перезревших овощей и фруктов. Потенциально опасными для здоровья она назвала зеленые помидоры, баклажаны или позеленевшую картошку, так как в них содержится вещество соланин, которое в больших дозах может привести к дисфункции почек или печени.

Также причиной сильного отравления летом могут стать луговые цветы или дикие ягоды. Герасименко призвала избегать таких ядовитых ягод и растений, как ландыш, ягоды паслена, вороньего глаза, волчеягодника, белены черной и дурмана. Она добавила, что всего 10 съеденных ребенком семян клещевины обыкновенной могут привести к его смерти.

Кроме того, как отметила врач, стоит соблюдать осторожность при употреблении в пищу косточек вишни, терновника, абрикоса, миндаля и сливы, так как они содержат синильную кислоту, блокирующую дыхательный центр. Опасность представляют и лесные грибы, в частности, поганка, мухомор, серый опенок и кирпично-красный опенок. Герасименко уточнила, что смертельно опасная доза для ребенка — одна треть гриба.

Гастроэнтеролог пояснила, что симптомы отравления не всегда появляются сразу. Зачастую человек начинает испытывать дискомфорт в течение нескольких часов. Характерные признаки пищевого отравления — тошнота, рвота, многократный жидкий стул, слабость, головная боль, головокружение и повышение температуры.

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