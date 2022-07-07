Эндокринолог назвала главные ошибки при похудении

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что натуральный сок, бекон и орехи вредят фигуре

Эндокринолог Зухра Павлова назвала главные ошибки людей, пытающихся похудеть. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

При похудении лучше избегать некоторых полезных, на первый взгляд, продуктов. Например, по словам эксперта, апельсиновый и другой натуральный сок могут вредить фигуре. «Если вы начнете завтрак с этого напитка, то получите передоз фруктозы, — утверждает она. — Это сахар, который через короткое время вызывает приступ голода и способствует накоплению жира».

Павлова добавила, что порой худеющие увлекаются жирными продуктами — например, едят много орехов. По ее словам, на завтрак допустимо съедать два-три ореха, но мало кому удается соблюдать эту норму. «Или, допустим, жареный бекон на завтрак. Я вообще не понимаю, как это блюдо может быть в меню современного человека, — говорит эксперт. — Ведь это — просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования».

Злую шутку с худеющими нередко играет несбалансированное меню, когда люди едят только творог или пьют кефир. По словам Павловой, чтобы насыщение было долгим, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы. «Поэтому к творогу и кефиру, которые содержат белок, нужны овощи или кусочек хлеба. Тогда чувство сытости будет более полным», — объясняет она.

Ранее эндокринолог также рассказала о пользе теплой воды по утрам. По словам Павлова, стакан теплой воды сразу после пробуждения способен существенно улучшить здоровье.