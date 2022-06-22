Эндокринолог объяснила россиянам неожиданную пользу теплой воды по утрам

Эндокринолог Павлова: стакан теплой воды после пробуждения способен улучшить здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила россиянам неожиданную пользу стакана теплой воды по утрам. В своем Telegram-канале она рассказала, как с помощью этого простого ритуала можно улучшить работу желчного пузыря.

Эндокринолог отмечает, что стакан теплой воды сразу после пробуждения способен существенно улучшить здоровье. При этом важно обращать внимание на температуру жидкости, так как слишком холодная вода может спровоцировать спазмы. «Дело в том, что внутри нашего организма всегда плюс 38 градуса. И вода даже комнатной температуры (24-26 градусов) для нашего организма уже прохладна. Попадая на мускулатуру пищеварительной системы, она вызывает небольшой спазм — чем холоднее вода, тем спазм сильнее», — заявила врач. Она также дополнила, что особо уязвимы протоки желчного пузыря, поскольку они небольшого размера и для того, чтобы их перекрыть, достаточно совсем легкого спазма.

Павлова объяснила, что желчь способствует выработке гормонов кишечника и является важным элементом для переваривания жиров, именно поэтому ее правильная циркуляция так важна для всего организма. «Увы, наш сидячий образ жизни и неправильное питание добавляют проблем с желчным пузырем. А стакан теплой воды натощак реально помогает улучшить ситуацию», — отметила врач.

Зухра Павлова также посоветовала пить теплую воду в течение всего дня, а чтобы это стало повседневной привычкой, она советует купить красивый термос. «Как начать пить теплую воду? Купите себе красивый термос! У меня, например, возле кровати стоит маленький термос с горячей водой», — поделилась опытом специалистка.

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