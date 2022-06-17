Уролог предостерег россиян от приводящей к удалению почек привычки

Уролог Степанов: привычка сидеть на камнях может привести к циститу или удалению почек

Уролог-андролог Владимир Степанов предостерег россиян от распространенной привычки, приводящей к негативным последствиям, в том числе удалению почек. Его слова передает Ura.ru.

Эксперт объяснил, что привычка сидеть на камнях может действительно серьезно навредить здоровью. По его словам, это может грозить переохлаждением внутренних органов, развитием простатита у молодых людей и цистита у девушек. Степанов уточнил, что если вовремя не принять меры и не остановить воспалительный процесс, то это может привести к удалению почек.

«Нередки случаи, когда молодые ребята, школьники, просто посидев в летний период на парапете, на гранитной набережной, ничего под себя не подстелив, получают простатит», — предостерег уролог. Женщин и девушек он предупредил о высокой вероятности возникновения цистита — острого воспалительного процесса в мочевом пузыре с возможностью распространения вверх по мочевыводящим путям к почкам. Степанов заявил, что это может привести к острому пиелонефриту и даже появлению абсцесса и гнойников в тканях и тогда пациенту уже придется обратиться к хирургу.

«То есть не нужно совершать таких неверных поступков, особенно в путешествиях, которые могут привести к срочному вызову скорой помощи. Потому что если воспалительный процесс набрал слишком большой оборот, это все может развиться до нефрэктомии, полного удаления почек», — сказал любителям посидеть на камнях уролог.

Специалист подчеркнул, что даже в жаркие дни камни и каменные поверхности (например, постаменты статуй или скамьи) полностью не прогреваются. «И достаточно всего лишь несколько минут посидеть на таком холодном предмете, плюс, если еще и иммунитет не был готов к такой локальной гипотермии, ведь на него действует множество факторов, человек не выспался, питание неправильное, стресс, как возникают разного рода заболевания», — подытожил уролог.

Ранее эндокринолог-гинеколог Мария Вавилова объяснила, почему некоторые люди ощущают холод сильнее, чем другие, и мерзнут даже летом, и дала им совет обратиться к врачу. По ее словам, причиной такого состояния, в числе прочего, может быть дефицит железа в организме.

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