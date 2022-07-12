В Сирии в результате авиаудара США убит лидер ИГ

Пентагон заявил о ликвидации лидера ИГИЛ аль-Агаля в результате авиаудара США в Сирии

Лидер «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Махер аль-Агаль убит в Сирии в результате авиаудара США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Источники отказались сообщить подробности. По словам агентства, гибель главы радикальной группировки станет еще одним ударом по попыткам ИГ реорганизоваться в партизанское движение после потери больших участков территории.

В свою очередь в центральном командовании Вооруженных сил США сообщили, что силы США смогли нанести удары с помощью беспилотников по двум «высокопоставленным» лидерам террористической ячейки на северо-западе Сирии.

В феврале американский президент Джо Байден рассказал, что в ходе операции на северо-западе Сирии Вооруженные силы США уничтожили главаря террористической группировки «Исламское государство». Глава государства уточнил, что речь идет о главном лидере террористической организации Абу Ибрахиме аль-Хашими аль-Курайши. Он подчеркнул, что все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись.