Опубликовано первое полное фото с телескопа «Джеймс Уэбб»

НАСА опубликовало первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб»

НАСА опубликовало первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб» на своем сайте.

Отмечается, что снимок стал самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день. «Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки», — уточнили там.

Кадр представляет собой композицию из изображений с разными длинами волн. На нем показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет. Публикация серии снимков с телескопа анонсирована на 12 июля.

Первое тестовое изображение с «Джеймса Уэбба» было опубликовано 8 июля. Такие изображения считаются техническими и на Землю обычно не передаются, но из-за расширения возможностей пропускных данных специалисты решили сохранить и опубликовать снимки.