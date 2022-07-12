Смертельное столкновение катера с тюбингом в российском регионе сняли на видео

В сети появились кадры смертельного столкновения катера на водохранилище в Башкирии

В сети появились кадры с моментом смертельного столкновения катера и тюбинга на Нугушском водохранилище в Башкирии. Видео очевидцев опубликовал телеканал UTV в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что гидроцикл, к которому привязан тюбинг, уворачивается от плывущего на большой скорости катера. Водные сани не успевают сойти с пути судна и попадают в лобовое столкновение.

Столкновение произошло 10 июля в Мелеузовском районе республики. В результате происшествия погиб 23-летний россиянин. Еще один человек пострадал. Об этом сообщило региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Аналогичный случай произошел в тот же день в акватории реки Иртыш в Омске. Там при столкновении тюбинга и гидроцикла также погиб человек. Момент происшествия сняли на видео.