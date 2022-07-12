Оксана Самойлова посетила закрытый Эрмитаж после похода Кардашьян в пустой Лувр

Семья блогерши Оксаны Самойловой посетила закрытый Эрмитаж после похода Кардашьян в Лувр

Семья российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой организовала поход в закрытый Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша посетила культурное пространство вместе с супругом, рэпером Джиганом и детьми, показав в соцсети съемку из музея. «Нам сделали раннее открытие, и мы были одни в Эрмитаже», — отметила она.

При этом известно, что несколько дней назад еще одна популярная блогерша и звезда реалити-шоу организовала для своей семьи подобное времяпрепровождение. Речь идет о бывшей супруге американского рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян. Знаменитости и ее родственникам устроили частную ночную экскурсию по пустому Лувру во время поездки в Париж на Неделю моды.

В декабре 2020 года Оксану Самойлову уличили в подражании бывшей самой молодой миллиардерше. Супруга рэпера Джигана поделилась кадрами со съемок рекламы новой коллекции собственного бренда косметики Sammy Beauty. На них Самойлова танцует в коротком комбинезоне зеленого цвета рядом с актерами в костюмах эльфов. Пользователи сети обратили внимание на сильное сходство ее образа с нарядом Дженнер, в котором она попозировала для рекламы собственной марки Kylie Cosmetics.