Жителей одного города решили ограничить в количестве котов

Жителей города Шир-оф-Денмарк в Австралии предложили штрафовать за трех котов в доме

Жителей города Шир-оф-Денмарк в графстве Денмарк в Австралии предложили штрафовать за трех и более котов в доме. Подобную санкцию решили ввести местные власти, чтобы ограничить популяцию бездомных животных, количество которых в последнее время стало расти и вышло из-под контроля. Об этом сообщает ABC news.

В случае введения системы штрафов те, у кого дома без согласования городского совета живут больше двух кошек, будут вынуждены заплатить тысячу долларов (около 62,6 тысячи рублей). В данный момент в городе зарегистрировано 183 питомца.

Рабочая группа по борьбе с бездомными кошками города Олбани и окрестностей, которая призывает граждан к ответственному обращению с домашними животными, поддержала введение меры по ограничению количества кошек на одно жилище. Основательница организации Джинни Лавленд отметила, что многие органы управления внедряют подобные меры и что существуют гораздо более строгие законодательные акты, которые регулируют правила содержания домашних питомцев. Она добавила, что животные могут с комфортом жить в домах, если там для них будут созданы соответствующие условия.

Ранее в мае китаец построил дом и парк развлечений для своих десяти собак за 340 тысяч юаней. Среди особенностей мини-особняка — наличие игрушечных машинок, кондиционера, телевизора, кинопроектора, диспенсера для воды, сушилки для меха, лифта, а также собственного туалета.