Алексей Франдетти назначен главным режиссером театра «Ленком»

Актер Алексей Франдетти назначен главным режиссером московского театра «Ленком»

Российский актер, телеведущий, лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти назначен главным режиссером московского театра «Ленком». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент культуры.

«По предложению творческого коллектива главным режиссером театра "Ленком Марка Захарова" назначен Алексей Франдетти», — заявили в пресс-службе.

Должность главного режиссера была введена вместо поста художественного руководителя. Директором театра при этом остается Марк Варшавер. Он подчеркнул, что назначение Франдетти на должность — «приятная и замечательная новость».

«Я очень надеюсь на этого талантливого человека, который, я уверен, предложит нам что-то интересное. Мы бы хотели музыкальный спектакль», — передает его слова ТАСС.

Франдетти учился в театральной студии под руководством Марка Вайля при театре «Ильхом». В 2002 году он поступил на актерское отделение школы-студии МХАТ. Позднее перевелся во ВГИК, в 2006 году окончил мастерскую актера и режиссера Игоря Ясуловича. Франдетти ставил спектакли в Большом театре, в Мариинском, Театре на Таганке и других.

Ранее стало известно, что московский «Театр Луны» сменил художественного руководителя.