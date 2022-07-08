Московский Театр Луны сменил художественного руководителя

Новым художественным руководителем Московского Театра Луны назначен Евгений Герасимов

Основатель Московского Театра Луны Сергей Проханов покинет пост его художественного руководителя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный Департамент культуры.

Новым художественным руководителем Театра Луны назначен режиссер, актер театра и кино и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Проханов перейдет на должность президента театра.

Герасимов дебютировал в кино в возрасте четырнадцати лет, сыграв эпизодическую роль Саньки Рымарева в фильме «Они не пройдут» (1965). В 1972 году окончил актерский факультет Щукинского училища, после чего был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Среди картин, в которых снимался Герасимов, — «Время выбрало нас», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Гостья из будущего». В 2016 году вернулся на театральную сцену, сыграв две роли в театре «Ленком».

Ранее стало известно о том, что Антон Яковлев стал художественным руководителем театра имени Гоголя.

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