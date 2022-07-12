Президент Литвы призвал проводить в отношении России политику без иллюзий

Президент Литвы Науседа призвал проводить в отношении России политику без иллюзий

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что проводимая его страной «политика без иллюзий» в отношении России является более продуктивной, чем так называемая реалистическая линия ряда западных государств, и призвал следовать примеру Литвы. Такое заявление он сделал в эфире телеканала LRT.

«Совершенно очевидно, что политика без каких-либо иллюзий в отношении России оправдала себя гораздо больше, чем так называемая реалистическая политика, из-за которой некоторые западные страны испытывают сейчас головную боль» — заверил он.

Он высказал уверенность, что Литва пошла верным путем, прекратив все связи с Россией по энергоресурсам «не только на словах, но и на деле». «И чем быстрее на него встанут другие страны Западной Европы, тем всем будет лучше и легче».

По мнению литовского лидера, отказ от российских газа, нефти и электроэнергии сделал Литву «намного устойчивее к российскому энергетическому и экономическому шантажу».

Ранее стало известно, что среднесуточная стоимость электроэнергии в Литве, Латвии и Эстонии за сутки выросла на 152 процента и достигла рекордной цены 415,65 евро за мегаватт-час. Россия перестала поставлять газ в прибалтийские республики в начале апреля, когда те отказались платить за топливо в рублях.