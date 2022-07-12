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США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России

США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России до 9,1 миллиона баррелей в сутки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2023 году добыча жидких углеводородов в России упадет до 9,1 миллиона баррелей в сутки, а не до 9,3 миллиона, как считалось ранее. Об этом говорится в прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает ТАСС.

Ухудшение ожиданий связано с санкциями Евросоюза на импорт российской нефти морским транспортом и на поставки нефтепродуктов из России. Их предполагается ввести через пять и семь месяцев соответственно.

В ведомстве ожидают, что санкции повлияют на экспорт, но не заблокируют его полностью. Большая часть покупателей будет сосредоточена в Азии, также российская нефть пойдет в Африку.

В ОПЕК также ожидают снижения добычи нефти в России в 2022 и 2023 годах на 0,17 миллиона и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом в картеле предполагают, что США, напротив, резко увеличат добычу — на 2,15 миллиона и 1,71 миллиона баррелей в сутки в тот же период.

Дополнительной проблемой для нефтяных доходов России может стать существенное падение цен на сырье. Из-за санкций российская нефть продается с существенным дисконтом, до 30 процентов, однако стоимость барреля Brent выше 100 долларов позволяет сохранить уровень выручки. Тем не менее эксперты не исключают, что на фоне проблем в мировой экономике стоимость барреля может упасть до 65 долларов уже к концу 2022 года.

Brent от TradingView

По состоянию на 12 июля нефтяные котировки опустились ниже 100 долларов за баррель, только за сутки потеряв семь процентов. Месяц назад нефть торговалась выше 120 долларов.

Мировая история санкций
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Платон Щукин
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