США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России до 9,1 миллиона баррелей в сутки

В 2023 году добыча жидких углеводородов в России упадет до 9,1 миллиона баррелей в сутки, а не до 9,3 миллиона, как считалось ранее. Об этом говорится в прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает ТАСС.

Ухудшение ожиданий связано с санкциями Евросоюза на импорт российской нефти морским транспортом и на поставки нефтепродуктов из России. Их предполагается ввести через пять и семь месяцев соответственно.

В ведомстве ожидают, что санкции повлияют на экспорт, но не заблокируют его полностью. Большая часть покупателей будет сосредоточена в Азии, также российская нефть пойдет в Африку.

В ОПЕК также ожидают снижения добычи нефти в России в 2022 и 2023 годах на 0,17 миллиона и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом в картеле предполагают, что США, напротив, резко увеличат добычу — на 2,15 миллиона и 1,71 миллиона баррелей в сутки в тот же период.

Дополнительной проблемой для нефтяных доходов России может стать существенное падение цен на сырье. Из-за санкций российская нефть продается с существенным дисконтом, до 30 процентов, однако стоимость барреля Brent выше 100 долларов позволяет сохранить уровень выручки. Тем не менее эксперты не исключают, что на фоне проблем в мировой экономике стоимость барреля может упасть до 65 долларов уже к концу 2022 года.

По состоянию на 12 июля нефтяные котировки опустились ниже 100 долларов за баррель, только за сутки потеряв семь процентов. Месяц назад нефть торговалась выше 120 долларов.