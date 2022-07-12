Лукашенко снял с должности замглавы Генштаба Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко снял с должности замглавы Генштаба Шкиренко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности заместителя главы Генштаба республики и начальника Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Александра Шкиренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отметили представители белорусского лидера, офицер будет «зачислен в распоряжение министра обороны». О причинах его отставки не сообщается.

Ранее Лукашенко рассказал выпускникам белорусских военных академий о «приближении большой войны». Он заверил, что в ней уже не будет победителей и понадеялся на «уничтожение американской гегемонии».

Позже стало известно о начале военных учений на юге Белоруссии. На них отрабатывались охрана объектов инфраструктуры и несение службы на КПП в условиях военного положения.