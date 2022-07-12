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Спорт

Макгрегор жестко отреагировал на вызов звезды YouTube

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отверг вызов блогера Джейка Пола

Фото: Hoch Zwei / Globallookpress.com

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор жестко отреагировал на вызов со стороны американского блогера и звезды YouTube Джейка Пола. Ответ ирландца доступен в Twitter.

Будучи гостем на шоу MMA Hour, Пол заявил, что намерен провести поединок по правилам бокса против Макгрегора. Он подчеркнул, что такое шоу стало бы выгодным для обоих. «Он бизнесмен и я бизнесмен», — подытожил блогер.

Макгрегор, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отреагировал на это выступление в Twitter. Бывший чемпион UFC назвал Пола пустым местом.

Пол неоднократно дрался с именитыми спортсменами и выходил победителем из таких схваток. В частности, он оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, а также Бена Аскрена, который выигрывал чемпионские пояса в Bellator и One Championship.

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