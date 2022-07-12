Макгрегор жестко отреагировал на вызов звезды YouTube

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отверг вызов блогера Джейка Пола

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор жестко отреагировал на вызов со стороны американского блогера и звезды YouTube Джейка Пола. Ответ ирландца доступен в Twitter.

Будучи гостем на шоу MMA Hour, Пол заявил, что намерен провести поединок по правилам бокса против Макгрегора. Он подчеркнул, что такое шоу стало бы выгодным для обоих. «Он бизнесмен и я бизнесмен», — подытожил блогер.

Макгрегор, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отреагировал на это выступление в Twitter. Бывший чемпион UFC назвал Пола пустым местом.

Пол неоднократно дрался с именитыми спортсменами и выходил победителем из таких схваток. В частности, он оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, а также Бена Аскрена, который выигрывал чемпионские пояса в Bellator и One Championship.