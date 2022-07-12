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Песков ответил на вопрос об эпидемиологических мерах в Кремле из-за оспы обезьян

Песков заявил, что в Кремле сохраняются особые эпидемиологические меры, они не отменялись

Фото: Sergey Guneev / Reuters

В Кремле сохраняются особые эпидемиологические меры, в связи с чем нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за распространения оспы обезьян. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах против инфекции, его цитирует ТАСС.

«В Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер, в частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учетом специфики работы — все-таки это резиденция главы государства», — сказал пресс-секретарь президента.

Во вторник, 12 июля, Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Известно, что заболевший вернулся в страну после поездки в Европу. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.

Первый случай выявили, по данным службы, в Санкт-Петербурге. «По возвращении в Россию заболевший не имел близкого общения со знакомыми и друзьями. По домашнему адресу проживал один», — сообщили в Роспотребнадзоре.

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Анастасия Шейкина
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