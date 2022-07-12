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Появились подробности о первом пациенте с оспой обезьян в России

Роспотребнадзор заявил, что первый российский пациент с оспой обезьян выявлен в Петербурге
Начало событий в новости Роспотребнадзор дал рекомендации после выявления случая оспы обезьян в России

Фото: пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» / РИА Новости

Первый российский пациент с диагностированной оспой обезьян был выявлен в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве раскрыли подробности заражения и состояния больного. Заболевший оспой обезьян — мужчина, он заразился в одной из европейских стран.

«По возвращении в Россию заболевший не имел близкого общения со знакомыми и друзьями. По домашнему адресу проживал один», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России. Болезнь первого инфицированного протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

К первостепенным признакам развития оспы обезьян можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Болезнь может длиться от двух до четырех недель. Случаи заболевания оспой обезьян выявлены уже в 59 странах, общее число заболевших превысило 9 тысяч.

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