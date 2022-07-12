Роспотребнадзор дал рекомендации после выявления случая оспы обезьян в России

В Роспотребнадзоре заявили, что базовая профилактика защитит от заражения оспой обезьян

Базовые меры профилактики способны защитить россиян от заражения оспой обезьян. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре на фоне выявления и подтверждения первого случая заболевания в России.

К базовым мерам в Роспотребнадзоре отнесли регулярное мытье рук и ношение защитной маски. В ведомстве отметили, что, несмотря на невысокую заразность, при длительном контакте человека с инфицированным заражение все же возможно.

Также Роспотребнадзор предостерег от контакта с рядом животных, обитающих в местах распространения инфекции.

«Гражданам, посещающим эндемичные африканские страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами», — подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России. Болезнь первого инфицированного протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.