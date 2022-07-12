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Минобороны назвало имена пяти прибывших на Украину наемников и обратилось к ним

Минобороны России рекомендовало прибывшим на Украину наемникам вернуться домой

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Минобороны России обратилось к прибывшим на Украину иностранным наемникам и рекомендовало им «одуматься и вернуться домой живыми». Об этом во вторник, 12 июля, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что Минобороны фиксирует всех иностранных наемников, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях. В качестве примера Конашенеков назвал имена пяти человек, прибывших 6 июля на пункт сбора в городе Замосць в Польше. По его словам, ими были граждане Великобритании Колин Скот и Адриан Дэвис, а также трое граждан США — Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт.

Кроме того, Конашенков отметил, что число иностранных наемников на Украине снижается. Представитель ведомства заявил, что их реальная численность ниже данных, которые озвучивают власти Украины, и уменьшилась с 3 221 до 2 741 человека.

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Ранее в Минобороны сообщили, что польские наемники в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) обосновались в национальном техническом университете в Харькове. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, силы противника разместили в учреждении артиллерию, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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Константин Лысяков
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