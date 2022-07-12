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Олимпийского чемпиона Мо Фара привезли в Англию торговцы людьми

Олимпийский чемпион Мо Фара признался, что его незаконно привезли в Англию торговцы людьми

Фото: Molly Darlington / Reuters

Олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции из Великобритании Мо Фара рассказал о своем незаконном попадании на территорию страны. Об этом сообщает The Sun.

Легкоатлет признался, что его настоящее имя Хусейн Абди Кахин. По словам 39-летнего спортсмена, в девятилетнем возрасте он был незаконно привезен в Англию торговцами людьми. Имя Мохамед Фара было использовано злоумышленниками в поддельных документах.

Мо Фара заявил, что после таких признаний он опасается проблем с законом и лишения британского гражданства. В Министерстве внутренних дел отметили, что не намерены предпринимать каких-либо действий в отношении легкоатлета.

Мо Фара четырежды выигрывал олимпийское золото. Также на его счету шесть побед на чемпоинатах мира и пять в рамках первенств Европы. В 2012 году он получил Орден Британской империи степени командора.

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