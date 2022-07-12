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Вирусолог оценил версию об искусственной модификации оспы обезьян

Вирусолог Чепурнов счел возможной искусственную модификацию оспы обезьян

Фото: Ramon Espinosa / AP

Оспа обезьян могла быть модифицирована искусственно, считает вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. По его словам, в пользу этого говорят изменившиеся свойства вируса, а также то, что сам по себе он мутирует достаточно медленно. Версию о модификации вируса специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу — по возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

Чепурнов обратил внимание на то, что оспа обезьян и раньше была способна передаваться человеку, но для этого необходимы были длительные контакты, а распространение вируса удавалось пресекать. Теперь его обнаруживают на разных континентах по всему миру, остановить передачу не получается.

«Я считаю, что изменения в вирус могли быть внесены человеком. Либо опытным вирусологом была проведена селекция, либо имели место молекулярно-биологические манипуляции. Первый вариант кажется более вероятным, поскольку модифицировать вирус молекулярно-биологически сложно. В любом случае, могу предположить, что изменения все же были внесены, потому теперь к ситуации нужно относиться очень серьезно», — уверен вирусолог.

С коронавирусом мы сразу понимали и риск мутаций. Но оспа обезьян — это ДНК-содержащий вирус, состоящий из параллельных цепей, случайные мутации там происходят в тысячу раз реже, они легко самоустраняются за счет двойной спирали. Не думаю, что тут имела место спонтанность. Нужен был селекционный отбор

Александр Чепурноввирусолог

Вирусолог добавил, что, несмотря на низкий уровень смертности больных оспой обезьян, ее распространение все равно может привести к тяжелым последствиям для экономик стран из-за необходимости противоэпидемических мер.

«Бывают вирусы, которые не убивают человека, но все равно вызывают тяжелые экономические последствия. Например, как в случае чумы свиней. Предположительно, она применялась в 60-е годы на Кубе: тогда это вызвало необходимость вырезать миллионное поголовье животных, что, естественно, нанесло вред. Кроме того, появление любой подобной болезни и ее распространение означает необходимость разворачивания госпитальных мощностей и оттягивание огромных экономических ресурсов», — заключил Чепурнов.

Ранее Чепурнов заявил, что первыми симптомами оспы обезьян являются высыпания на коже лица и тела, высокая температура, а также тяжелые болезненные ощущения.

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Наталия Белова
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