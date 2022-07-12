Описаны первые симптомы выявленной в России оспы обезьян

Вирусолог Чепурнов назвал высыпания на коже и температуру первыми симптомами оспы обезьян

Первыми симптомами выявленной в России оспы обезьян являются высыпания на коже лица и тела, высокая температура, а также тяжелые болезненные ощущения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он добавил, что оперативно выявить зараженных поможет экспресс-тестирование.

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу, — по прибытии он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

«Симптомы у оспы обезьян стандартные и распознаваемые, — сказал Чепурнов. — Достаточно быстро происходит появление первых признаков на коже лица и тела, это специфические высыпания. Их можно спутать с ветрянкой, но все-таки эпидемиологически будет понятно, что речь о другом заболевании. Благодаря сочетанию факторов болезнь можно диагностировать если не в первые часы, то точно в первые дни. Также у пациентов наблюдаются повышенная температура и достаточно тяжелые болезненные ощущения, стандартные для инфекционного заболевания».

Чепурнов уверен, что проблем с диагностикой оспы обезьян не будет. Во-первых, из-за достаточно типичных проявлений болезни, во-вторых, из-за возможности масштабировать экспресс-диагностику в случае необходимости.

«Экспресс-диагностику разработали уже давно, остается только поставить ее на поток. Еще по коронавирусу мы помним, что может быть достаточно десяти минут для выявления заболевания по слюне или по капле крови. Такая система применяется и в случае других значимых болезней, как, например, с ВИЧ», — уверен вирусолог.

Он заключил, что сейчас необходимо проявлять повышенную осторожность в отношении своего здоровья и не заниматься самолечением в случае возникновения подозрительных симптомов.

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский допускал, что единичные случаи заражения среди россиян будут выявлены уже в июле или августе. Он отмечал, что инфицирования будут среди вернувшихся из-за рубежа.