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Россиянкам рассказали о главных обманщиках на сайтах знакомств

Психолог Метелина назвала женатых мужчин главными обманщиками на сайтах знакомств

Фото: Amelia Bartlett / Unsplash

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина предупредила россиянок о главных обманщиках на сайтах знакомств. О том, как их распознать, эксперт рассказала в интервью Pravda.ru.

Специалистка назвала таковыми женатых мужчин, выдающих себя за холостяков. «Скорее всего, на свидании он может начать оправдываться, что живет с женой в разных комнатах, или же скажет, что у них с супругой уже давно ничего нет. На свидании такой мужчина, как правило, в шутливом тоне пытается убедить девушек в том, что его жена ничего не узнает», — объяснила Метелина.

По словам эксперта, женщин должны насторожить постоянные отговорки мужчины и нежелание встречаться вживую. Если пользователь хочет только переписываться и избегает свиданий, то у него уже есть пара, убеждена Метелина. На сайтах знакомств такие мужчины лишь поднимают самооценку за счет внимания со стороны женщин.

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По мнению психолога, еще один тревожный сигнал — хвастовство и рассказы о финансовом благополучии. Как правило, подобные мужчины втираются в доверие и после продолжительного общения начинают просить у собеседницы деньги в долг.

Метелина отметила, что обманщицами и мошенницами на сайтах знакомств могут быть и женщины. Чаще всего они придумывают жалостливые истории, после которых просят помочь финансово или что-то купить. «Но в последнее время в моей практике складывается такая тенденция, что мужчин, наживающихся на наивности российских женщин, почему-то больше», — заключила психолог.

Ранее семейный психолог Жанна Абрамова рассказала о правилах знакомства на соответствующих сайтах. По ее словам, сначала нужно выяснить намерения собеседника, а затем выбрать тактику общения.

Что делать?


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Вера Владзиевская
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