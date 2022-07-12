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Госдеп заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений к России

Госдеп США заявил, что НАТО не имеет агрессивных намерений по отношению к России

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Госдеп США заявил об отсутствии у альянса агрессивных намерений по отношению к России в ответ на слова секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева. Об этом сообщает РИА Новости.

«НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — сказал представитель американского ведомства.

29 июня лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине.

Позже Николай Патрушев оценил последствия решения НАТО. По его словам, это не только ведет к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО.

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Марина Совина
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