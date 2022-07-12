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Власти уличили госкомпании в необоснованных расходах

Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших госкомпаний

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов России уличило крупнейшие госкомпании в необоснованных расходах — ведомство пообещало оценить такие траты и установить порядок их сокращения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. К необоснованным расходам отнесут траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренду дополнительных помещений и люксового автопарка.

«Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения. Данные рекомендации одобрены рабочей группой при Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов», — указано в сообщении.

По данным Минфина, мониторинг проведут для выявления необоснованных расходов госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета. Документ, разработанный властями, также устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации.

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После начала спецоперации, в марте правительство объявило о намерении оптимизировать и перераспределить расходы федбюджета. В Минфине пояснили, что некоторые траты в условиях санкций стали невозможными или нецелесообразными. В начале июля ведомство предложило урезать бюджетные расходы на госпрограммы них на 1,6 триллионов рублей в следующие три года. Больше всего расходов планируется снять с государственных программ «Развитие транспортной системы», «Научно-технологическое развитие» и «Обеспечение обороноспособности страны».

Мировая история санкций
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Софья Ермакова
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