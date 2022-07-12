Вирусолог предупредил о новых очагах распространения оспы обезьян

Вирусолог Чепурнов заявил о риске возникновения новых очагов распространения оспы обезьян

Чаще всего оспой обезьян болеют грызуны, потому существует риск возникновения новых природных очагов распространения вируса, которые будут периодически беспокоить людей даже в случае прохождения пика заболеваемости, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он также рассказал о группах риска и способах передачи вируса.

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу, — по прибытии он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

Группы риска

Чепурнов напомнил, что первые случаи возникновения оспы обезьян связывали с сексуальной ориентацией пациентов. Однако теперь на этот счет появились сомнения.

«Это то, с чего все началось. Первые случаи заболевания связывали именно с мужским гомосексуализмом, и, наверное, на начальном этапе это играло какую-то роль в том плане, что для передачи вируса необходим был близкий контакт. Но больше данных по этому поводу я не вижу, продолжается ли такая тенденция, неизвестно», — сказал вирусолог.

Группы риска могут оказаться самыми очевидными: это люди с ослабленным по каким-то причинам иммунитетом. Однако на данный момент исследования об этом так и не опубликованы.

«Пока не прослеживаются специфические эпидемиологические моменты. С коронавирусом, например, сразу было ясно хотя бы то, что дети практически не болеют. Но здесь такого нет», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Распространение

Для передачи оспы обезьян, по словам Чепурнова, необходим близкий и долгий контакт, что говорит о том, что заражение возможно только при получении большой дозировки вируса.

«Вирус передается воздушно-капельным путем, при контакте, причем это должен быть долгий контакт. Это означает, что оспа обезьян имеет дозозависимый эффект. В целом это характерно для большинства возбудителей. Например, достаточно одной чумной бактерии, чтобы человек заразился и погиб. А в случае с сибирской язвой — не меньше тысячи», — рассказал вирусолог.

Новые очаги

Одной из самых опасных особенностей оспы обезьян Чепурнов считает то, что чаще всего ей болеют грызуны и именно они вскоре могут стать дополнительным источником распространения вируса.

«Вообще-то оспой обезьян вирус назван случайно, просто именно у этих животных его выявили. А болеют им чаще всего грызуны, и передается он тоже от грызунов. Выходит, что появляется возможность создания новых природных очагов, которые периодически будут беспокоить человечество даже в случае прохождения пика заболеваемости. Появление таких резервуаров окажется крайне неприятным», — считает Чепурнов.

Ранее вирусолог заявил, что оспа обезьян могла быть модифицирована искусственно. По его словам, в пользу этого говорят изменившиеся свойства вируса, а также то, что сам по себе он мутирует достаточно медленно.