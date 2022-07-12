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Сорос предрек превращение американской демократии в репрессивный режим

Сорос заявил, что США могут превратиться в репрессивный режим из-за внутренних врагов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Наибольшую угрозу для США представляют не Россия и Китай, а внутренние враги, из-за которых американская демократия может превратиться в репрессивный режим. Об этом в своей статье для die Welt написал американский финансист и миллиардер Джордж Сорос.

Сорос предрек отмену демократии в Соединенных Штатах «правыми экстремистами». «К ним относятся нынешний Верховный суд, в котором доминируют крайне правые, и Республиканская партия бывшего президента США Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов», — утверждает он.

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По его словам, экстремистским Верховный суд делают не его постановление об отмене решения по прецедентному делу «Роу против Уэйда», гарантирующего права, касающиеся абортов, а аргументы, на которых решение было основано. «Верховный суд когда-то был одним из тех институтов США, которые пользовались особым уважением. Недавние решения экстремистского большинства подтолкнули его рейтинг одобрения к беспрецедентно низкому уровню, а неодобрение суда — к новому максимуму», — резюмирует бизнесмен.

Сорос уверен, что есть только один способ ограничить Верховный суд — проголосовать против Республиканской партии на выборах. «Это позволило бы Конгрессу издавать законы о правах, которые Верховный суд должен был бы защищать. Конгресс должен действовать, начиная с защиты свободы выбора женщин», — констатировал он.

Финансист также отметил, что республиканцы приняли множество законов, которые сильно затрудняют голосование, в том числе в таких штатах, как Флорида, Джорджия и Техас. По его мнению, партия пытается подорвать процесс подсчета и подтверждения результатов выборов в США.

Ранее президент США Джо Байден назвал незаконным решение Конституционного суда отменить постановление о правах на аборт. Он добавил, что самым быстрым способом восстановить постановление 1973 года по делу «Роу против Уэйда» будет принятие нового закона.

Американский лидер решил подписать указ о доступе женщин к репродуктивной помощи, включая аборты и контрацепцию. В Белом доме сообщили, что «единственный способ обеспечить право женщины на выбор — это восстановить Конгрессом защиту Роу в качестве федерального закона».

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Поводом стало обращение Джейн Роу (псевдоним Нормы Маккорви). Она утверждала, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены.

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Виктория Кондратьева
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