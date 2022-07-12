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Член ОП обвинил Украину в убийстве мирных жителей

Член ОП Григорьев заявил, что Киев убивает мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию
Максим Григорьев

Максим Григорьев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Общественной палаты (ОП) России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев обвинил Украину в убийстве мирных жителей для того, чтобы позже обвинить в этом Россию. Его слова на неформальном заседании СБ ООН передает РИА Новости.

«Мы совершенно однозначно фиксируем, как власти Украины организуют присутствие западных корреспондентов, собирают поблизости от этих мест под тем или иным предлогом людей, например, выдачу воды, затем обстреливают людей, а затем предлагают западным медиа фиксировать эти кровавые постановочные съемки», — заявил Григорьев. По его словам, украинские власти намеренно убивают людей только для того, чтобы «создать картинку».

Также член ОП заявил, что у его НПО более 100 свидетельств того, что украинские военные уничтожали мирные дома. «Большая часть Мариуполя уничтожена именно украинскими военными, которые понимали, что в него не вернутся», — сказал он. Перед уходом из населенных пунктов украинские силы обстреливают и поджигают их, заключил Григорьев.

В мае Максим Григорьев заявил, что на Украине существует современный неонацизм, и что с ним необходимо бороться.

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Марина Совина
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