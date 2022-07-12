В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений

Политолог Бальбек заявил, что США вводят в заблуждение другие страны, не входящие в НАТО

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что США пытаются ввести в заблуждение другие страны, не входящие в НАТО. Так он ответил на слова Госдепа об отсутствии у альянса агрессивных намерений по отношению к России, передает RT.

По его мнению, ситуация, которая сложилась на Украине, показывает, что в настоящее время оснований доверять западным странам нет.

Бальбек добавил, что США боятся создания антинатовской коалиции, поэтому всем рассказывают о своем миролюбии и «неагрессивности» НАТО.

Ранее представитель Госдепа заявил, что НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России.

29 июня лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности альянса. Ключевым фактором, повлиявшим на это решение, стали действия на Украине.

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