Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений

Политолог Бальбек заявил, что США вводят в заблуждение другие страны, не входящие в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что США пытаются ввести в заблуждение другие страны, не входящие в НАТО. Так он ответил на слова Госдепа об отсутствии у альянса агрессивных намерений по отношению к России, передает RT.

По его мнению, ситуация, которая сложилась на Украине, показывает, что в настоящее время оснований доверять западным странам нет.

Бальбек добавил, что США боятся создания антинатовской коалиции, поэтому всем рассказывают о своем миролюбии и «неагрессивности» НАТО.

Ранее представитель Госдепа заявил, что НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России.

29 июня лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности альянса. Ключевым фактором, повлиявшим на это решение, стали действия на Украине.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Вирусолог оценил версию об искусственной модификации оспы обезьян
В МЧС рассказали о спасении пропавшего неделю назад горняка
Ракета SpaceX загорелась
Власти уличили госкомпании в необоснованных расходах
На Украине признали причастность партизан к подрыву авто харьковского чиновника
Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео
США передали Украине несколько миллиардов долларов
Выявлены факторы тяжести COVID-19
В Госдуме отреагировали на удар HIMARS по Новой Каховке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.