Стали известны выплаты семьям погибших в результате удара по Новой Каховке

Семьям погибших в результате удара по Новой Каховке выплатят по 2 млн рублей

Семьи погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке Херсонской области получат выплаты в размере двух миллионов рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Также стали известны выплаты пострадавшим. По словам Сальдо, те, кто получил ранение, получат компенсацию в 400 тысяч рублей. При этом он подчеркнул, что ущерб жизни людей в Новой Каховке — главный среди остальных, полученных в результате удара ВСУ.

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в ночь на 12 июля. В результате сотни квартир были уничтожены, 7 человек погибли, 70 — ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. В результате атаки загорелся и сдетонировал склад с селитрой, в домах в радиусе двух километров вылетели стекла.

Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев назвал удар ВСУ по городу приказом президента страны Владимира Зеленского. Он также указал, что ответственные за удар по городу являются военными преступниками и должны пойти под суд.