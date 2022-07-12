Литва направит еще несколько миллионов евро Украине

EurActiv: правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине в размере 10 миллионов евро

Правительство Литвы одобрило пакет помощи для Украины в размере 10 миллионов евро. Об этом сообщает EurActiv.

«Эта правительственная помощь — средства для критически важной инфраструктуры, базовых потребностей и основных услуг», — сказала литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

По ее словам, многие украинцы стремятся вернуться в родную страну, поэтому необходимо направить еще несколько миллионов евро на восстановление государства.

Ранее Министерство обороны Литвы сообщало, что закупит управляемые ракеты «воздух-земля» для беспилотника Bayraktar TB2, который затем передаст Украине.