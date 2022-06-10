Литва закупит и передаст Украине ракеты для Bayraktar

Литва закупит и передаст Украине управляемые ракеты «воздух-земля» для БПЛА Bayraktar

Министерство обороны Литвы до конца июня закупит управляемые ракеты «воздух-земля» для беспилотника Bayraktar TB2, который затем передаст Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны сообщило, что уже подписало договор, обязующий его закупить вооружение для дрона.

Ранее глава ведомства Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция решила подарить Вильнюсу Bayraktar для Украины, на который в Литве уже были собраны деньги. Из собранной суммы 1,5 миллиона евро пойдут на вооружение для беспилотника, а 4,4 миллиона евро по желанию Анкары будут направлены «на гуманитарную и иную помощь Украине».

В конце мая стало известно, что Литва направит Киеву партию военной техники: 20 бронетранспортеров М-113, 10 армейских грузовиков и 10 вездеходов, которые можно использовать для разминирования территорий. Стоимость всей партии составила 15,5 миллиона евро.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.