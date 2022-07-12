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В Новой Каховке прервано электроснабжение после обстрела ВСУ

ВГА: после ударе ВСУ в Новой Каховке частично прервано электроснабжение и газоснабжение

Фото: Katarina Stoltz / Reuters

В Новой Каховке частично прервано электроснабжение и газоснабжение после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Он отметил, что восстанавливать электроснабжение начали ночью. «Газоснабжение, естественно, было отключено, водоснабжение есть», — добавил он.

Ранее Владимир Леонтьев рассказал, что из-за удара американскими ракетами HIMARS в городе оказались уничтожены сотни квартир. Помимо жилых домов, повреждения получили больница, рынок а также склады с гуманитарной помощью и селитрой.

В результате удара как минимум шесть человек погибли, свыше 40 получили ранения. По словам Леонтьева, под завалами остаются сотни людей.

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