Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в небе Энергодара

Российская система ПВО сбила в небе над городом Энергодар запущенный ВСУ дрон-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Энергодару в Запорожской области с помощью дрона-камикадзе, однако его уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) России, рассказал РИА Новости представитель администрации города.

«Только что ВСУ попытались применить еще один дрон в Энергодаре. Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ», — рассказал чиновник.

При этом представитель администрации города отметил, что это был второй дрон-камикадзе, примененный ВСУ. Первый аппарат ударил по жилому району Энергодара несколькими часами ранее.

Утром во вторник, 12 июля, два украинских беспилотника атаковали здание рядом с Запорожской АЭС. В главном управлении Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Запорожской области обвинили ВСУ в попытке атаковать АЭС, отметив, что атака была отражена.