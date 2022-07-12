Курсы доллара и евро упали ниже 58 рублей

Курс рубля вырос к основным мировым валютам в ходе торгов на Московской бирже 12 июля, свидетельствуют данные площадки.

Курсы и доллара, и евро упали ниже отметки в 58 рублей. Российская валюта продолжает укрепление, отмечающееся на фоне ряда административных ограничений и низкого спроса на иностранную валюту в условиях санкций. Слишком высокий курс представляет собой проблему для российской экономики и бюджета.

Как подчеркнули 12 июля в Кремле, излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка, она высоко стоит на повестке дня.

Минфин уже предлагал ряд механизмов, которые бы позволили стабилизировать курс национальной валюты — в том числе интервенции с использованием доходов бюджета. По мнению министра финансов Антона Силуанова, в России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования. Изменение курса рубля стоит бюджету России около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, рассказал он.