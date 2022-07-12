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На Украине запретили очередную пророссийскую партию

Суд во Львове запретил деятельность пророссийской Рабочей партии Украины

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Рабочей партии Украины (РПУ), определив ее как пророссийскую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Партия была запрещена по требованию министерства юстиции. Все активы и имущество ее районных и областных ячеек будут обращены в пользу государства. РПУ стала очередной политической силой на Украине, ликвидированной по закону о запрете пророссийских партий.

РПУ была образована в 2008 году под названием «Социалистическая партия регионов». В 2010 году переименовалась в Рабочую партию Украины. Позиционировала себя как наследницу марксистско-ленинского движения, на выборах в Верховную Раду и местные советы мандатов не получала ни разу. Также партия выступала за реставрацию СССР и объединение с Россией.

Ранее стало известно, что суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционный блок». Она не вела активной деятельности, но попала под закон о ликвидации всех «пророссийских партий». Также под запрет попала Социалистическая партия Украины.

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Алевтина Запольская
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