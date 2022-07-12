На Украине запретили очередную пророссийскую партию

Суд во Львове запретил деятельность пророссийской Рабочей партии Украины

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Рабочей партии Украины (РПУ), определив ее как пророссийскую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Партия была запрещена по требованию министерства юстиции. Все активы и имущество ее районных и областных ячеек будут обращены в пользу государства. РПУ стала очередной политической силой на Украине, ликвидированной по закону о запрете пророссийских партий.

РПУ была образована в 2008 году под названием «Социалистическая партия регионов». В 2010 году переименовалась в Рабочую партию Украины. Позиционировала себя как наследницу марксистско-ленинского движения, на выборах в Верховную Раду и местные советы мандатов не получала ни разу. Также партия выступала за реставрацию СССР и объединение с Россией.

Ранее стало известно, что суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционный блок». Она не вела активной деятельности, но попала под закон о ликвидации всех «пророссийских партий». Также под запрет попала Социалистическая партия Украины.