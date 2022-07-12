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В Херсонской области заявили о шести ударах ВСУ по Новой Каховке

Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов заявил о шести ударах ВСУ по Новой Каховке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли шесть ударов по Новой Каховке — три из них были отражены силами ПВО. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По словам представителя местных властей, удар пришелся практически на центр города. «Выбиты стекла, инфраструктура уничтожена исключительно гражданская, про военных погибших информации вообще нет, только среди мирного населения, ну и также разрушения», — рассказал Стремоусов.

Он также отметил, что российские военные взяли на себя большую часть работ по разбору завалов в городе.

В ночь на 12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку. В результате 7 человек погибли, около 80 получили ранения. Людей продолжают доставать из-под завалов. Кроме того, из-за обстрела загорелся и взорвался склад с селитрой.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину из США. Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка снова были выпущены снаряды калибром 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву. Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.

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Алевтина Запольская
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