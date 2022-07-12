Бывшего инспектора СИЗО осудили за получение крупной взятки

В Ярославле бывшего младшего инспектора СИЗО оштрафовали на 2,1 миллиона рублей за взятку

В Ярославле суд оштрафовал на 2,1 миллиона рублей бывшего младшего инспектора первой категории СИЗО-1 за получение взятки в крупном размере. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Также ему в течение четырех лет запретили занимать должности в учреждениях ФСИН.

По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год мужчина в изоляторе познакомился с одним из арестантов. После освобождения тот решил проносить в СИЗО телефоны и передавать их людям, находящимся под стражей. В октябре 2019 года он предложил знакомому инспектору за деньги проносить запрещенные предметы в изолятор, тот согласился.

Всего таким образом экс-сотрудник СИЗО смог заработать 820 тысяч рублей. В июне 2021 года его задержали.

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