Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего инспектора СИЗО осудили за получение крупной взятки

В Ярославле бывшего младшего инспектора СИЗО оштрафовали на 2,1 миллиона рублей за взятку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ярославле суд оштрафовал на 2,1 миллиона рублей бывшего младшего инспектора первой категории СИЗО-1 за получение взятки в крупном размере. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Также ему в течение четырех лет запретили занимать должности в учреждениях ФСИН.

По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год мужчина в изоляторе познакомился с одним из арестантов. После освобождения тот решил проносить в СИЗО телефоны и передавать их людям, находящимся под стражей. В октябре 2019 года он предложил знакомому инспектору за деньги проносить запрещенные предметы в изолятор, тот согласился.

Всего таким образом экс-сотрудник СИЗО смог заработать 820 тысяч рублей. В июне 2021 года его задержали.

21 июня сообщалось, что во Владимире начальника ИК-5 уволили за избиение заключенного шестью осужденными.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет
Звезда сериала «Настоящие домохозяйки» признала вину по делу о мошенничестве
Следователи определили используемый при обстреле Новой Каховки тип ракет
Германия заменит газовые электростанции на ТЭС
Физиотерапевт развеяла мифы о пользе сметаны для потенции
Россиянин провел в реанимации две недели после укуса клеща и умер
Литва направит еще несколько миллионов евро Украине
Хоккеист Федотов примет присягу в закрытом режиме
Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео
Россиянин решил переехать реку на квадроцикле и утонул
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.