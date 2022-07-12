Создан материал для умной одежды

В MIT создали умный текстиль, фиксирующий движения человека

Специалисты Массачусетского технологического института (США) создали тканный материал, который можно будет использовать в умной одежде. Об этом сообщается на сайте организации.

Разработанный инженерами материал 3DKnITS плотно прилегает к телу, чтобы точно фиксировать движения и позу человека. Специалисты MIT использовали несколько датчиков давления, вплетенных в многослойные трикотажные ткани. Получившийся текстиль можно будет применять в производстве умной одежды.

Для производства умной ткани исследователи использовали цифровую вязальную машину, которая сплетает слои ткани с рядами стандартной и функциональной пряжи. Многослойный трикотажный материал состоит из двух слоев токопроводящего трикотажа, зажатого вокруг пьезорезистивного материала, который меняет свое сопротивление при сжатии. Затем собранная 96 датчиками информация интерпретируется нейросетью.

После того, как ученые обучили модель, искусственный интеллект смог определять движения пользователя. Авторы рассказали, что точность анализа выполнения физических упражнений составила 99,6 процента. По словам специалистов, разработанную ими ткань можно использовать для создания умной одежды, применяемой в реабилитационной медицине и спорте.

В начале 2022 года американские ученые создали прототип гибкого термометра, который может быть использован в умной одежде. Новый термометр может измерять температуру в диапазоне от 200 до минус 100 градусов по Цельсию.