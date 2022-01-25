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Создан гибкий термометр

Американские ученые создали гибкий термометр для мягких роботов и умной одежды

Кадр: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences / YouTube

Американские ученые создали прототип гибкого термометра, который может быть использован в умной одежде. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

По словам специалистов Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона А. Полсона, в умной одежде будущего потребуются гибкие сенсоры для замера температуры. Проблема в том, что большинство компонентов, которые используются в современных датчиках, нельзя скручивать и растягивать. Новый термометр имеет гибкую конструкцию, благодаря которой его можно интегрировать в мягких роботов и умную одежду.

Термометр состоит из электролита, электрода и диэлектрического материала, разделяющего их. При изменении температуры ионное облако меняет свою толщину и создает напряжение. Конструкция чувствительна к температуре и может выдерживать различной степени растяжение.

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«Мы разработали мягкие датчики температуры с высокой чувствительностью и малым временем отклика, открывая новые возможности для создания мягких роботов в здравоохранении, технике и развлечениях», — отметил автор исследования профессор Жиган Суо.

В зависимости от материалов новый термометр может измерять температуру в диапазоне от 200 до минус 100 градусов по Цельсию. Новые датчики более чувствительны, чем традиционные термоэлектрические термометры, и могут реагировать на изменения температуры за промежуток времени в десять миллисекунд.

В конце декабря 2021 года сингапурские ученые создали роборуку на основе человеческих пальцев. Устройство может переносить тяжелые и хрупкие предметы.

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Андрей Ставицкий
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